Понад 10 Т-64 та "Гіацинт С" окупантів зафіксували з порушенням лінії відведення

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що російсько-окупаційні війська й надалі продовжують ігнорувати та грубо порушувати, визначені Мінськими домовленостями, лінії відведення важкого озброєння.

Так, у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 10 липня 2020 року під час спостережного польоту БПЛА представників Місії зафіксував на території об'єкта поблизу непідконтрольного урядові України селища Лутугине Луганської області, одинадцять танків Т-64, а також 152 міліметрову самохідну гаубицю 2С5 “Гіацинт С”.

Також УС СЦКК наголошує, що окупанти продовжують нарощувати мінні поля в прямій близькості до ділянки розведення сил та засобів “Петрівське”.

Окрім цього, з метою приховування озброєння та військової техніки, російські окупанти зривають заплановані спостережні польоти Місії, шляхом обстрілів зі стрілецької зброї безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ.

УС СЦКК стурбована тим, що російсько-окупаційні війська продовжують демонструвати стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто ігнорують взяті на себе зобов’язання в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи. Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення міжнародного збройного конфлікту та наражають на небезпеку мирне населення в окупованих ними населених пунктах.

mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»