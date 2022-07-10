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Понад 30 людей можуть бути під завалами багатоповерхівки на Донеччині, обстріляної РФ

Більше 3 десятків людей можуть бути під завалами 5-поверхівки у населеному пункті Часів Яр на Донеччині, яку окупанти обстріляли напередодні.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова: "Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі, яку вчора ввечері росіяни атакували ракетами з "Ураганів".

У будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами. За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина".

Деталі: За словами Кириленка, наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами.

Рятувальна операція триває.

На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих і 5 поранених.

Понад 30 людей можуть бути під завалами багатоповерхівки на Донеччині, обстріляної РФ

Понад 30 людей можуть бути під завалами багатоповерхівки на Донеччині, обстріляної РФ

Понад 30 людей можуть бути під завалами багатоповерхівки на Донеччині, обстріляної РФ

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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