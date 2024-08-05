Понад 300 акторів відеоігор протестують проти нерегульованого використання ШІ в Голлівуді

Понад 300 виконавців відеоігор і голлівудських акторів пікетували перед будівлею Warner Bros Studios у четвер, щоб протестувати проти, як вони називають, небажання провідних ігрових компаній однаково захищати профспілкових акторів голосу та працівників захоплення рухів від нерегульованого використання штучного інтелекту.

Виступаючи перед натовпом, Дункан Кребтрі-Айрланд, національний виконавчий директор Гільдії кіноакторів – Американської федерації артистів телебачення та радіо (Sag-Aftra), сказав, що штучний інтелект став найскладнішим питанням у багатьох переговорах профспілки.

«Ми уклали угоди зі студіями та стримерами. Ми уклали угоди без страйку з великими студіями звукозапису та з незліченною кількістю інших роботодавців, які забезпечують інформовану згоду та справедливу компенсацію для наших учасників», — сказав він Associated Press. «І все ж з певних причин компанії, що займаються відеоіграми, відмовляються це робити, і ось що їх загубить».

Протест знаменує собою першу велику робочу акцію з того часу, як працівники гри Sag-Aftra проголосували за страйк минулого тижня. Зупинка роботи відбулася після більш ніж 18 місяців переговорів з ігровими гігантами щодо нової угоди про інтерактивні медіа, яка застопорилася через захист використання ШІ. Warner Bros Games є видавцем таких ігор, як Hogwarts Legacy та Suicide Squad: Kill the Justice League.

Профспілкові лідери назвали штучний інтелект екзистенціальною кризою для виконавців. Вони кажуть, що ігрові озвучувачі та образи художників захоплення руху можуть бути відтворені ШІ та використані без згоди та справедливої ​​компенсації. Профспілка каже, що нерегульоване використання штучного інтелекту становить «рівну або навіть більшу загрозу» для виконавців у індустрії відеоігор, ніж у кіно та на телебаченні, оскільки здатність дешево та легко створювати переконливі цифрові копії голосів виконавців широко поширена. доступний.

Занепокоєння з приводу штучного інтелекту сприяло минулорічним страйкам профспілки в кіно та телебаченні, які тривали чотири місяці.

«Багато алгоритмів, які ми бачимо в наших найсучасніших відеоіграх, існують десятиліттями. Просто відтворення стає все більш досконалим, схожість – це те, що вони насправді намагаються зробити, щоб їм більше не доводилося використовувати нас», – сказав Ентоні, член міської ради Бербанка та член Sag-Aftra. «Ось чому ми сьогодні тут: щоб попросити, щоб вони просто заплатили своїм оповідачам».

Одрі Кулінг, речник виробників відеоігор, сказала, що компанії запропонували захист штучного інтелекту, а також «значне підвищення заробітної плати для виконавців, які представляють Sag-Aftra у відеоіграх».

Комітет Sag-Aftra для ведення переговорів стверджував, що визначення студій того, хто є «виконавцем», є ключовим для розуміння питання про те, хто буде захищений.

«Індустрія прямо сказала нам, що вони не обов’язково вважають усіх, хто виконує рухи, виконавцями, на яких поширюється дія колективного договору», — сказав головний спеціаліст відділу контрактів Sag-Aftra Рей Родрігез на прес-конференції минулого тижня. , додавши, що деякі фізичні показники розглядаються як «дані».

Згідно з прогнозом ринку ігор Newzoo, у 2023 році світова індустрія відеоігор отримала майже 184 мільярди доларів доходу, а у 2026 році доходи досягнуть 207 мільярдів доларів.

«Ми за столом переговорів, тому що ми хочемо включити виконавців, представлених Sag-Aftra, до наших постановок, і ми продовжимо працювати над розв'язання останнього питання, що залишилося в цих переговорах», — сказав Кулінг. «Наша мета — досягти угоди з профспілкою, яка припинить цей страйк».

Джерело: internetua.com

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