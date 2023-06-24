Поскреби либерала, найдешь имперца

Бывший российский политзаключенный Михаил Ходорковский поддержал действия Евгения Пригожина и "вагнеровцев".

"То, чем сейчас мы можем помочь своей стране — помочь людям услышать Пригожина, пока он говорит правду (ужас, что я говорю!).

А если он пойдет на Москву, помешать его остановить — помогать с бензином и солярой, убеждать тех, кого пошлют его останавливать, что враг у нас в сейчас общий. Убеждать словом и делом!", — написал Ходорковский в Telegram.

Также он добавил, что россияне должны поддержать сейчас даже "черта", если он пошел против действующего режима. Ходорковский заявил, что "если один преступник готов помешать другому — не время крутить мордой", а со всем остальным можно разобраться и позже.

Джерело: https://t.me/znua_live/99573

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