Происшествия
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01.10.2018 21:40
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Потерпевшие по делу о смертельном ДТП на Сумской пожаловались президенту

Потерпевшие по делу о смертельном ДТП на Сумской пожаловались президенту

Пострадавшие и родственники погибших в ДТП с участием Зайцевой и Дронова на Сумской подали коллективную жалобу  в Администрацию президента Украины.

В ней потерпевшие рассказали о многочисленных нарушениях в ходе расследования аварии и попросили администрацию президента взять на контроль рассмотрение этого дела.

В жалобе говорится, что расследование аварии, жертвами которой стали шесть пешеходов, с самого начала происходило с нарушениями действующего законодательства.

Так, в одном протоколе не зафиксировано, что Зайцева руководила Lexus без водительских прав, хотя камеры патрульных зафиксировали этот факт. Экспертиза, которую Зайцева прошла в день аварии, показала наличие в ее анализах наркотического препарата. Однако повторный анализ сделать не удалось, поскольку по странному стечению обстоятельств не хватило биоматериалов.

Еще одна странность - исчезновение врача-нарколога Елены Федирко , которая проводила первичное обследование Зайцевой.

"Федирко уволилась через несколько месяцев после ДТП. В суд на допросы не является. И нынешнее его местонахождение неизвестно", - говорится в жалобе.

Пострадавшие не понимают, почему ни оперативники, ни эксперты не смогли установить номер и марку автомобиля красного цвета, с которым Зайцева, вероятно, устроила гонки. Хотя в центре Харькова, как правило, очень много людей и много камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как Lexus и этот неустановленный автомобиль на очень большой скорости ехали от площади Конституции в сторону улицы Сумской. Эксперты также не смогли установить скорость, с которой ехал автомобиль Зайцевой.

"Специалистам института имени Бокариуса при наличии записей из пяти камер видеонаблюдения и данных бортового компьютера почему-то также не удалось установить скорость движения автомобиля" - говорится в жалобе.

50000 гривен, которые семья Зайцевой перечислила пострадавшим и родственникам погибших, в обвинительном акте признаны смягчающим обстоятельством - "частичным возмещением вреда".

Однако законодательство Украины не предусматривает такое понятие, как частичное возмещение ущерба. К тому же некоторые пострадавшие вернули эти деньги семье Зайцевой.

"Жизнь их близких людей оценили в 10 раз меньше, чем принято судебной практикой по таким делам в 2017 году", - отмечается в жалобе. Эту жалобу подписали шесть человек. Среди них -  Оксана Евтеева, у которой в аварии погиб муж, Александр Евтеев, и через неделю после аварии в больнице умерла сестра - Диана Берченко .

Также жалобу подписал Игорь Берченко - отец погибшей Дианы и выжившей чудом Оксаны.

Авторы жалобы попросили Петра Порошенко как гаранта Конституции взять на личный контроль расследование этого дела. В том числе - выполнение судебного решения по нему.

Как сообщила в Facebook журналистка Татьяна Доцяк, из Администрации президента ответили, что дело взято на контроль.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп, смерть

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