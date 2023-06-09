Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:33
Просмотров: 58

Повстання українських селян в Нікополі у 1919 році

Повстання українських селян в Нікополі у 1919 році

8 червня 1919 року розпочалось збройне антибільшовицьке повстання українських селян в Нікополі. Народ сіл Нікопольської волості був обурений діями більшовицької влади, тому люди вийшли захищати свої сім’ї та майно. Повстанці використовували жовто-блакитну символіку. Повстання назвали «троїцьким», бо саме 8 червня 1919 року було свято – День Святої Трійці.

Для придушення повстання більшовики прислали інтернаціональний полк, загін чекістів та команду бронепоїзда «Товаріщ Лєнін», вся ця більшовицька армада кинулась на повстанців. Вже 16 червня 1919 року повстання було потоплено в крові 3-м інтернаціональним полком, що складався здебільшого з китайців та угорців.

Після бою все було усіяно трупами, а загиблих було настільки багато, що не вірилось очам. Загинули не менше тисячі повстанців та жителів міста.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/5979

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Міни та пляжі у Харкові
Сегодня 09:45    51
Імпорта у росію через треті країни ламає санкції
Сегодня 09:21    79
21 українська IT-компанія відкрила офіс у Польщі від початку повномасштабної війни
Сегодня 09:09    82
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 червня 2023 року від ДСНС
Сегодня 09:05    89
Турецкий банк начал обнулять и закрывать счета россиянам
Сегодня 08:59    106
Харківщина. 9 червня
Сегодня 08:54    101
СБУ викрила у Києві підпільний «ЦНАП», який продавав фальшиві паспорти та водійські права
Сегодня 08:48    99
Китай вперше поставив Росії військову техніку для війни в Україні - експерт BILD
Сегодня 08:37    142
Российские власти, включая Путина, все чаще используют термин «война», - Reuters
Сегодня 08:15    134
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно
Сегодня 08:10    126
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 