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Повітряне сафарі на Харківщині: Третя штурмова показала кадри ліквідації окупантів

Повітряне сафарі на Харківщині: Третя штурмова показала кадри ліквідації окупантів

Батальйон безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади показав кадри ударів по загарбника в Харківській області. Знищено танк, САУ та купа іншої техніки разом із загарбниками.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

«Дроном можна все: спалити усю посадку за раз, знайти захований танк й уразити ворожу САУ. Це «жирний» улов пілотів Третьої штурмової під час повітряних сафарі на Харківщині», – йдеться в повідомленні.

Бійці також вдарили по ворожій ББМ, гарматі та замаскованому транспорту росіян. Російських піхотинців вистежили та знищили в зайнятих ними погребах, укриттях, і будівлях.

Агентство Телевидения Новости

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