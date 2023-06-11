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Православна церква України вперше в історії провела панахиду по Івану Мазепі

Православна церква України вперше в історії провела панахиду по Івану Мазепі

25 липня 1687 р. - Іван Мазепа був обраний на гетьмана України

1 вересня 1707 р. - Івану Мазепі наділено титул "Князя св. Римської Імперії"

30 жовтня 1708 р. - Іван Мазепа підписує угоду між Україною та Карлом XII:

"...4. Іван Мазепа, законний князь України, жодним способом не може бути нарушений у володінні цим князівством; по його смерти, яка — треба сподіватися — не наступить ще довго, Стани України заховають всі вольності згідно з своїми правами та стародавніми законами.

5. Нічого не зміниться в тому, що досі зазначено, щодо герба й титулу князя України. Й. К. В. не могтиме ніколи присвоїти цей титул і герб"

9 листопада 1708 р. - у Глуховскій церкви у присутності російскького царя Петра I протопопом Новгород-Сіверський Афанасієм Заруцьким було складено анафему та проповідь на прокляття.

25 вересня 2018 р. - Вселенський патріархат заявив про невизнання анафеми українського гетьмана Івана Мазепи, оскільки вона була накладена з політичних мотивів

11 червня 2023 р. - Православна церква України вперше в історії провела панахиду по Івану Мазепі в Києво-Печерській Лаврі у храмі Усіх Святих

Джерело: https://www.facebook.com/

Автор: Alexander Ostashko

Новости портала «Весь Харьков»

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