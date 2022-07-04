Прем’єр-міністр Австралії відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь. ФОТО

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз приїхав в Україну та відвідав у Київській області визволені від російських загарбників Бучу, Ірпінь та Гостомель.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Телеграмі, передає Армія Інформ.

За словами очільника Київської ОВА, це перший візит Прем’єр-міністра Австралії до України. Албаніз був вражений від побаченого: зруйновані цивільні будинки, сліди від мін, знищений аеропорт «Антонова».

Як зауважив Кулеба, Албаніз заявив, що «Австралія підтримує Україну та виступає за справедливе покарання за злочини, що тут відбувалися».

«Вдячний делегації за особистий приїзд на Київщину. Війна в Україні, у центрі Європи, повинна залишатися у світовому порядку денному», – підкреслив очільник Київської ОВА.

Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від російських загарбників на початку квітня. У визволених містах і селах зафіксовані масові руйнування та жорстокі вбивства росіянами мирних жителів.

Источник: sprotyv.info

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