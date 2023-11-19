Президент Туреччини Реджеп Ердоган після повернення з Німеччини продовжив критикувати Ізраїль і закликав перевірити країну на наявність ядерної зброї.

Спілкуючись з турецькими ЗМІ, Ердоган заявив:

● Ми прямо заявили, що Ізраїль є терористичною державою.

Якщо кожне терористичне формування, підтримуване США та Європою, вбиватиме людей за власним бажанням, світовий порядок буде повністю зруйновано;

● Ми сповнені рішучості не дати зруйнувати Ґазу.

Туреччина має багато доказів, достатніх для переслідування уряду Ізраїлю в МКС. Зробимо все, щоб воєнні злочини Ізраїлю не залишилися безкарними;

● Якби воєнні злочини, скоєні Ізраїлем, скоїла ісламська країна, не потрібно було б докладати особливих зусиль для міжнародного розгляду, процес пішов би;

● Важливо, щоб КПП "Рафах" залишався відкритим і допомога доходила до наших братів.

Туреччина намагається якнайшвидше забрати тих, хто потребує хірургічного втручання, переговори з Єгиптом тривають;

● США вторглися до Іраку під брехливим приводом про зброю масового знищення. Ізраїль так само через брехню намагається узаконити окупацію Палестини;

● У руках Ізраїлю близько 10 тисяч заручників. Якщо Німеччина допоможе з їх звільненням, Туреччина докладе зусиль щодо тих, хто перебуває в руках ХАМАСу;

● Ізраїль не є учасником ядерного договору ДНЯЗ, але ми можемо звернутися до МАГАТЕ та запросити моніторинг ядерної безпеки, і ми це зробимо.

Потрібно перевірити Ізраїль на наявність ядерної зброї, поки не стало надто пізно;

● У міру того, як Туреччина ставала сильнішою і відстоювала свої права у всіх сферах, щодо неї став наростати і рівень ворожості.

Туреччина не піде на компроміси у питанні зміцнення своєї армії і має бути готовою до викликів;

● Німеччина не стала коментувати можливість продажу Туреччині винищувачів Eurofighter.

Джерело: https://t.me/znua_live/121603

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