Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 103

Президент Туреччини Реджеп Ердоган після повернення з Німеччини продовжив критикувати Ізраїль

Президент Туреччини Реджеп Ердоган після повернення з Німеччини продовжив критикувати Ізраїль

Президент Туреччини Реджеп Ердоган після повернення з Німеччини продовжив критикувати Ізраїль і закликав перевірити країну на наявність ядерної зброї.

Спілкуючись з турецькими ЗМІ, Ердоган заявив:

● Ми прямо заявили, що Ізраїль є терористичною державою.

Якщо кожне терористичне формування, підтримуване США та Європою, вбиватиме людей за власним бажанням, світовий порядок буде повністю зруйновано;

● Ми сповнені рішучості не дати зруйнувати Ґазу.

Туреччина має багато доказів, достатніх для переслідування уряду Ізраїлю в МКС. Зробимо все, щоб воєнні злочини Ізраїлю не залишилися безкарними;

● Якби воєнні злочини, скоєні Ізраїлем, скоїла ісламська країна, не потрібно було б докладати особливих зусиль для міжнародного розгляду, процес пішов би;

● Важливо, щоб КПП "Рафах" залишався відкритим і допомога доходила до наших братів.

Туреччина намагається якнайшвидше забрати тих, хто потребує хірургічного втручання, переговори з Єгиптом тривають;

● США вторглися до Іраку під брехливим приводом про зброю масового знищення. Ізраїль так само через брехню намагається узаконити окупацію Палестини;

● У руках Ізраїлю близько 10 тисяч заручників. Якщо Німеччина допоможе з їх звільненням, Туреччина докладе зусиль щодо тих, хто перебуває в руках ХАМАСу;

● Ізраїль не є учасником ядерного договору ДНЯЗ, але ми можемо звернутися до МАГАТЕ та запросити моніторинг ядерної безпеки, і ми це зробимо.

Потрібно перевірити Ізраїль на наявність ядерної зброї, поки не стало надто пізно;

● У міру того, як Туреччина ставала сильнішою і відстоювала свої права у всіх сферах, щодо неї став наростати і рівень ворожості.

Туреччина не піде на компроміси у питанні зміцнення своєї армії і має бути готовою до викликів;

● Німеччина не стала коментувати можливість продажу Туреччині винищувачів Eurofighter.

Джерело: https://t.me/znua_live/121603

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ми всі хочемо миру, але поки ХАМАС дотримується своєї ідеології руйнування — припинення вогню не буде, — Байден
Сегодня 10:22    105
Президентские выборы США 2024 определят исход XXI века
Сегодня 09:55    106
Кримські рейди ГУР
Сегодня 09:42    110
«Величие сверхдержавы»
Сегодня 09:30    120
На левом берегу Херсонской области был уничтожен очередной российский ТОС-1А "Солнцепёк"
Сегодня 09:18    98
Посмотреть в глаза...
Сегодня 09:06    136
Новини про те, що ЄС визнав перемогу росії над Україною, – фейкові
Сегодня 08:54    114
Дрони другу ніч поспіль атакували Київ, летіли й на Москву
Сегодня 08:48    107
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 листопада 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:42    94
Украина успешно проредила российский военно-морской флот – и это еще не все "сюрпризы"
Сегодня 08:42    124
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 