Про ситуацію в Харківській області на ранок 15 травня

● У Харкові вже кілька днів спостерігається відносна тиша, але це не означає, що в місті абсолютно безпечно. Загрози обстрілів окупантів залишаються.

Ворог продовжує наносити удари по населеним пунктам області. Минулої доби знову знову постраждав Чугуївський район - 2 людини отримали поранення, з них - 15-річна дитина. Унаслідок обстрілів Первомайського також двоє постраждалих.

Неспокійно було у Золочівській громаді.

● Люди поступово повертаються до Харкова. Лише «Укрзалізницею» щодня приїздить близько 2000 людей, ця цифра щодня збільшується.

Так само жителі Харківщини повертаються до звільнених від окупантів територій. Наразі ще триває дуже велика робота з розмінування.

При цьому окупант постійно намагається атакувати звільнені населені пункти. Особливо прицільно б’ють по цивільному автотранспорту - по людях, які намагаються або виїхати, або повернутися. Тому ми проводимо евакуацію невеликими колонами і орієнтуємо людей уже на місці, не анонсуючи цього заздалегідь.

● Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Біля Барвінкового ворог постійно намагається прорвати позиції наших Збройних Сил, однак успіхів не має і знову поніс великі втрати серед своєї живої сили та техніки. Зокрема, вчора наші військові збили літак на тимчасово окупованій території Харківщини.

Працюємо кожен на своєму фронті, віримо в Збройні Сили України та нашу перемогу!

Источник: https://t.me/synegubov/3183

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