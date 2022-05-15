Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:20
Просмотров: 105

Про ситуацію в Харківській області на ранок 15 травня

Про ситуацію в Харківській області на ранок 15 травня

● У Харкові вже кілька днів спостерігається відносна тиша, але це не означає, що в місті абсолютно безпечно. Загрози обстрілів окупантів залишаються.

Ворог продовжує наносити удари по населеним пунктам області. Минулої доби знову знову постраждав Чугуївський район - 2 людини отримали поранення, з них - 15-річна дитина. Унаслідок обстрілів Первомайського також двоє постраждалих.

Неспокійно було у Золочівській громаді.

● Люди поступово повертаються до Харкова. Лише «Укрзалізницею» щодня приїздить близько 2000 людей, ця цифра щодня збільшується.

Так само жителі Харківщини повертаються до звільнених від окупантів територій. Наразі ще триває дуже велика робота з розмінування.

При цьому окупант постійно намагається атакувати звільнені населені пункти. Особливо прицільно б’ють по цивільному автотранспорту - по людях, які намагаються або виїхати, або повернутися. Тому ми проводимо евакуацію невеликими колонами і орієнтуємо людей уже на місці, не анонсуючи цього заздалегідь.

● Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Біля Барвінкового ворог постійно намагається прорвати позиції наших Збройних Сил, однак успіхів не має і знову поніс великі втрати серед своєї живої сили та техніки. Зокрема, вчора наші військові збили літак на тимчасово окупованій території Харківщини.

Працюємо кожен на своєму фронті, віримо в Збройні Сили України та нашу перемогу!

Источник: https://t.me/synegubov/3183

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

А вот так русские отреагировали на победу Украины на Евровидении (ФОТО)
Сегодня 10:49    87
Сьогодні День пам'яті жертв політичних репресій
Сегодня 10:36    58
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 227 дітей
Сегодня 10:08    60
Росія не зможе наступати протягом 30 днів, втрачена третина зібраної армії - розвідка Британії
Сегодня 09:52    121
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 травня 2022 року
Сегодня 09:39    113
Тувинцы продолжают умирать в Украине: ликвидированы не менее 27 человек
Сегодня 09:25    142
128 ОГШБ захопила трофеї рашистів з Північної Осетії. ФОТО
Сегодня 09:11    134
На Львівщині ракети вдарили по об'єкту військової інфраструктури
Сегодня 08:57    142
Привернути увагу до «Азовсталі» було важливішим за ризик дискваліфікації – лідер Kalush Orchestra
Сегодня 08:45    114
Розвідка США розбирається, де прорахувалася з Україною та Афганістаном
Сегодня 08:32    171
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 