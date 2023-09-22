Производство Shahed-136 в россии и не только

Очень интересной информацией сегодня поделился Константин Машовец, а именно - срывом плана производства в россии дронов камикадзе Shahed-136.

Как известно, россия намеревается наладить у себя их производство с нуля, но...

Но, как это и было предсказуемо, что-то пошло не так.

Так, на территории Татарстана в зоне "Елабуга", россияне планировали за полгода 2023 выдать на-гора аж целых 100 Shahed-136, а во втором полугодии выйти на показатель 170-180.

В общем, как вы понимаете, первоначальный объём провален.

Что самое интересное, россияне не смогли произвести за 6 месяцев 100 дронов-камикадзе

А всё потому, что россия не может производить двигатели к Shahed-136 и у неё нет возможности производить всю электронно-компонентную базу.

То есть, организовывая производство, они об этом не знали или что?

Но, всё это я к чему?

Иран помог с обустройством в россии линий производства Shahed-136, передал технологии и ТД и всё-равно россияне не смогли нормально, даже мелкосерийно но наладить поточное производство. Не смогли производить даже по 15 дронов-камикадзе в месяц, собираемых с нуля!

И это яркий пример того, насколько россия в её нынешнем состоянии технически и технологически не способна налаживать производство некой, даже, не особо сложной продукции с нуля!

А, что говорить о производстве танка Т-80 с нуля или постройке военного корабля водоизмещением более 10 тыс тонн?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20131

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