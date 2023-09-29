Пропаганда рф запустила новый фейк о «мирных переговорах» рф и Украины

В кремле так хотят «мирных переговоров», что заставили пропаганду склепать новый фейк, будто они запланированы на 4 октября. Более того, фейкометы вещают, мол рф поставит Украине ультиматум: «либо мир, либо настоящая война, которую россия еще не начинала».

- В центре противодействия дезинформации СНБО Украины отмечают, что это продолжение дезинформационной кампании кремля, цель которой поднятие морального духа населения рф, запугивание украинцев и создание панических настроений.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/24328

Новости портала «Весь Харьков»