Сегодня 06:43
Просмотров: 76
Пропаганда рф запустила новый фейк о «мирных переговорах» рф и Украины
В кремле так хотят «мирных переговоров», что заставили пропаганду склепать новый фейк, будто они запланированы на 4 октября. Более того, фейкометы вещают, мол рф поставит Украине ультиматум: «либо мир, либо настоящая война, которую россия еще не начинала».
- В центре противодействия дезинформации СНБО Украины отмечают, что это продолжение дезинформационной кампании кремля, цель которой поднятие морального духа населения рф, запугивание украинцев и создание панических настроений.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/24328
Темы: війна, пропаганда, росія, україна