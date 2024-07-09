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Простору для діалогу Києва з москвою не існує. Центр стратегічних комунікацій пояснює

Простору для діалогу Києва з москвою не існує. Центр стратегічних комунікацій пояснює

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським зустрічався з російським диктатором путіним, а потім полетів у Китай.

▶️ Поїздки і зустрічі Орбана – це те, що до нього робили інші західні лідери ще напередодні повномасштабного вторгнення рф. І вже тоді це не принесло жодного результату.

▶️ росія, як і раніше, налаштована на перемогу і знищення України, а не на припинення агресії та спокуту за свої злочини. За таких умов просто не існує простору для діалогу Києва з москвою.

▶️ Реальний шлях до миру – це позбавити росію засобів і перспектив продовження агресії, а отже необхідно підтримувати Сили оборони України.

▶️ Натомість, Орбан намагається переорієнтувати дискусію в ЄС з обговорення питань ефективної підтримки України на безперспективні зусилля задля мирних переговорів з рф. «Те, що сталося - жахливо. Але ми не повинні забувати передісторію конфлікту...» - Орбан

▶️ Справжній мир може бути лише справедливим. Ця ідея закладена у підсумковому документі Глобального саміту миру.

Джерело: https://t.me/spravdi/40017

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