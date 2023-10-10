Протистояння Ірану та Ізраїлю триває вже не одне десятиліття

Ядерний Іран становить загрозу не тільки для безпеки Ізраїлю, а й усього регіону.

Від моменту перемоги Ісламської революції 1979 року Тегеран оголосив Ізраїльську державу "малим сатаною" і говорив про необхідність її знищення.

Відтоді в Тель-Авіва викликають побоювання і геополітичні амбіції Ірану, і його активність у регіоні, і підтримка різних радикальних ісламських угруповань.

І перспектива появи в Ісламської республіки ядерних боєголовок та засобів їх доставки.

Донедавна сценарій повномасштабної війни експерти не відкидали, але вважали його малореалістичним. Хоча б тому, що країни не мають спільного кордону.

Експерти припускали, що Ізраїль активізує диверсійно-розвідувальні операції, а Іран завдаватиме ударів, використовуючи проксі-сили.

Новий масштабний військовий конфлікт на Близькому Сході означатиме не тільки гуманітарну та екологічну катастрофу, зростання цін на нафту та газ, а й дестабілізацію всього регіону, оскільки сколихнеться весь мусульманський і арабський світ.

До того ж, кожна нова криза відвертає увагу світової спільноти від війни росії проти України.

Джерело: https://t.me/znua_live/116280

Новости портала «Весь Харьков»