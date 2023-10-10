Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:14
Просмотров: 78

Протистояння Ірану та Ізраїлю триває вже не одне десятиліття

Протистояння Ірану та Ізраїлю триває вже не одне десятиліття

Ядерний Іран становить загрозу не тільки для безпеки Ізраїлю, а й усього регіону.

Від моменту перемоги Ісламської революції 1979 року Тегеран оголосив Ізраїльську державу "малим сатаною" і говорив про необхідність її знищення.

Відтоді в Тель-Авіва викликають побоювання і геополітичні амбіції Ірану, і його активність у регіоні, і підтримка різних радикальних ісламських угруповань.

І перспектива появи в Ісламської республіки ядерних боєголовок та засобів їх доставки.

Донедавна сценарій повномасштабної війни експерти не відкидали, але вважали його малореалістичним. Хоча б тому, що країни не мають спільного кордону.

Експерти припускали, що Ізраїль активізує диверсійно-розвідувальні операції, а Іран завдаватиме ударів, використовуючи проксі-сили.

Новий масштабний військовий конфлікт на Близькому Сході означатиме не тільки гуманітарну та екологічну катастрофу, зростання цін на нафту та газ, а й дестабілізацію всього регіону, оскільки сколихнеться весь мусульманський і арабський світ.

До того ж, кожна нова криза відвертає увагу світової спільноти від війни росії проти України.

Джерело: https://t.me/znua_live/116280

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Российско/трампистский фейк, на крови израильтян: Украина передаёт оружие ХАМАС
Сегодня 10:01    82
Представника рф не допустили на засідання ОБСЄ, пропагандисти кажуть – «через побоювання почути правду»
Сегодня 09:50    93
Китайская компания за год поставила россии армейского снаряжения почти на 10 млрд рублей
Сегодня 09:38    82
У рф вигадали новий фейк про «чорну трансплантологію в Україні»
Сегодня 09:04    105
Як президенту Байдену переконати конгресменів зберегти допомогу Україні — The Hill
Сегодня 08:52    118
Армия Израиля вернула контроль над всей территорией страны
Сегодня 08:40    113
Харківщина. 10 жовтня
Сегодня 08:35    93
СБУ викрила агента рф, який прикидався рятувальником, щоб коригувати ворожі удари по Одесі
Сегодня 08:28    115
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 жовтня 2023 року
Сегодня 08:22    93
У Буданова підтвердили ракетний удар по військах рф у Джанкої
Сегодня 08:17    133
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 