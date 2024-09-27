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Після обстрілів Харківського району одне з селищ частково залишилося без світла

Після обстрілів Харківського району одне з селищ частково залишилося без світла

Внаслідок обстрілів селища Слатине Дергачівської громади ввечері 26 вересня в населеному частково відсутня електроенергія та зв’язок.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Енергетики вже приступили до відновлювальних робіт.

Нагадаємо, 26 вересня о 22:00 окупанти завдали близько 15 ударів по селищу Слатине Харківського району. Попередньо, ворог застосував касетні боєприпаси з РСЗВ. Пожежа від обстрілів Слатиного охопила близько семи будинків. Над ліквідацією пожеж працювали підрозділи ДСНС. Загалом різного ступеня руйнації зазнали не менше ніж десять приватних будинків.

Агентство Телевидения Новости

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