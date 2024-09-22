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Південну Африку засипало снігом.

Південну Африку засипало снігом.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що через рясні (до двох метрів) опади в ПАР і сусідньому Лесото було паралізовано рух магістральними трасами. Найбільшої шкоди було завдано шосе N3, що зв'язує Йоганнесбург і Дурбан, де застрягли кілька сотень водіїв, і щонайменше одна людина померла від гіпотермії. Точна кількість постраждалих наразі достеменно невідома.

Зараз дорожнє агентство країни SANRAL за допомогою екстрених служб та місцевих жителів веде роботи з розчищення завалів на дорогах і доставки товарів першої необхідності заблокованим водіям.

За прогнозами синоптиків, у країні очікуються ще сильніші снігопади, там оголосили друге найвище помаранчеве попередження для декількох регіонів.

Південну Африку засипало снігом.

Південну Африку засипало снігом.

Джерело: https://t.me/znua_live/168115

Новости портала «Весь Харьков»

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