Россия разместила в Экваториальной Гвинее свой контингент

Война в Украине это одно, а установление контроля над африканским континентом – совсем другое.

Российские оккупанты разместили в Экваториальной Гвинее свой контингент, в виде подразделения "Африканского корпуса".

Напомню, что не так давно, 26 сентября, в Москве прошла встреча военного преступника путина с так называемым президентом Экваториальной Гвинеи, а на деле - путчистом Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Тогда многие смеялись, что путин встречается с 82-х летним диктатором, который находится у власти с 1979 года… и результатом переговоров которых стало открытие филиалов российских банков, “культурного русского дома” и наладить поставки энергоресурсов. Смех смехом, но этот визит был не просто для показухи много-векторной политики Кремля.

Именно тогда, была окончательно поставлена точка над “ё”, в вопросах отправки российского "Африканского корпуса" в Экваториальную Гвинею. Хотя, ещё в июне в Экваториальную Гвинею прибыла делегация РОВ в составе заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова и начальника ГУ ГШ вс рф Игоря Костюкова, а в августе в ЭГ уже фиксировались первые бледнолицые с откровенно рязанской внешностью персонажи.

В настоящее время известно о размещении российских наёмников как минимум на двух локациях, а именно в районе столицы Малабо и в областном центре (или как там у них) Бата.

Именно поэтому, хочешь, не хочешь, а Африку теряешь. Шаг за шагом, страна за страной.

Толерастия никогда не побеждала и не победит тоталитаризм.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22914

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