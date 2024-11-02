Между тем, всплывают интересные подробности относительно катастрофы вертолёта Ми-24 в аэропорту Ндоло в Киншасе, Демократическая республика Конго.

Оказывается, вертолётом управляли некие "белые" люди. Пилот, второй пилот и техник не были гражданами Конго, не по паспортам, не по внешним признакам.

Стоит отметить, что "белые" люди, с оружием и рязанским говором, стали появляться в Конго с декабря 2022 года, а в городе Гома, в районе международного аэропорта для них даже было снято целое здание отеля.

Произошло это "заселение" на фоне интенсификации боевых действий в восточной части Конго между повстанцами тутси, поддерживающими группировку "Движение 23 марта" (M23) и правительственными войсками. В результате столкновений тутси захватили территории вдоль границы с Руандой и Угандой, а армия Конго понесла серьёзные потери.

Тогда появилась информации о том, что правительство Конго обратилось к ЧВК "Вагнер" за помощью и рослые, бледнолицые головорезы в Конго это представители именно этой группы.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22927

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