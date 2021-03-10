Пытался объехать ямы: в Жихаре машина снесла столб, водитель в больнице

Сегодня в 15:10 на Мерефянском шоссе в районе поселка Жихарь врезался в столб Chevrolet Lacetti.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель авто не учел дорожные условия, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие – опору электроосвещения.

Другими словами, водитель Chevrolet авто не учел количество ям и их глубину. Во время попытки объехать одну из выбоин машина потеряла управление и вылетела с проезжей части.

Видео с авторегистратора Chevrolet позже было опубликовано в соцсетях.

Столб, рухнувший на проезжую часть, полностью перекрыл движение в направлении поселка Бабаи.

Агентство Телевидения Новости