10.03.2021 21:44
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Пытался объехать ямы: в Жихаре машина снесла столб, водитель в больнице
Сегодня в 15:10 на Мерефянском шоссе в районе поселка Жихарь врезался в столб Chevrolet Lacetti.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель авто не учел дорожные условия, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие – опору электроосвещения.
Другими словами, водитель Chevrolet авто не учел количество ям и их глубину. Во время попытки объехать одну из выбоин машина потеряла управление и вылетела с проезжей части.
Видео с авторегистратора Chevrolet позже было опубликовано в соцсетях.
Столб, рухнувший на проезжую часть, полностью перекрыл движение в направлении поселка Бабаи.
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