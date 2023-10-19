путин грозится начать патрулирование в Чёрном море на постоянной основе истребителями МиГ-31К с "Кинжалами"

Интересно, как это в его понимании должно работать?

В российском авиапарке на 2021 год был 131 МиГ-31 и 20 МиГ-31К (носитель "Кинжалов").

Продолжительность полёта МиГ-31 - 3 часа (от 2,5 до 3,5 в зависимости от подвеса, поэтому упрощаем).

Если учесть то, как МиГи взлетали на территории Беларуси весь 2022-й и первую половину 2023-го, обычно в одном авиазвене одновременно вылетают 2-3 МиГа + желательно, чтобы их сопровождал ДРЛО А-50У - борт дальнего радиолокационного обнаружения, а их у ВКС рф не так много - до 10 единиц.

То есть, чтобы патрулировать Чёрное море в течение 24 часов, нужно, чтобы за сутки сменилось 8 звеньев, а это от 16 до 24 МиГов, причём "Кинжалы" на борту одновременно могут быть максимум у одного из них, так как МиГ-31К всего 20 единиц.

То есть за неделю ВКС рф прокатят при таком патрулировании весь свой авиапарк МиГов, что, конечно, технически невозможно.

Добавляем к этому моторесурс. МиГ-31 - один из самых чувствительных к износу моторесурса истребителей авиапарка ВКС рф из-за его скорости (крейсерская - 950 км/ч, максимальная - до 3000 км/ч - 2,5 маха).

За 2022 год у россии упало 5 МиГ-31 - и это небоевые потери, это падения в результате технических неисправностей.

Можно только предположить, как они начнут валиться при такой нагрузке на моторесурс.

И это при том, что при патрулировании Чёрного моря МиГам скорее всего придётся преодолевать чуть большую дистанцию, чем при разведке украинской территории из Беларуси, так как до Чёрного моря нужно ещё долететь (не уверен, что россия решится разместить МиГи в Крыму - там можно и Storm Shadow получить).

Добавляем к этому, что МиГи вообще не предназначены для патрулирования. Это истребители быстрого реагирования на приближающуюся угрозу - когда нужно срочно подняться в воздух и перехватить какую-то цель. То есть патрулирование МиГами - это максимально нецелевое их использование.

Я не могу исключать, что таким образом путин анонсировал некоторые точечные удары по территории Украины "Кинжалами" с акватории Чёрного моря - например, по западным областям, куда россия не может достать "Искандерами".

С другой стороны, россия и так периодически бьёт "Кинжалами" по западу Украины (первый удар был по Ивано-Франковску ещё в марте 2022), так что тоже непонятно, что принципиально нового в этой угрозе.

В общем, очередное "мы ещё не начинали" в ответ на поставку ATACMS.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/13414

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