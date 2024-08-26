Іранські хакери атакували Байдена і співробітників Трампа

Іранські урядові хакери , яких звинувачують у зловживанні передвиборчою кампанією Трампа за допомогою оманливих електронних листів, також використовували облікові записи WhatsApp, щоб спробувати обдурити колишніх чиновників адміністрації Байдена та Трампа, повідомила материнська компанія Meta в п’ятницю.

Meta заявила, що виявила спробу після того, як користувачі повідомили про підозрілі повідомлення, в яких хакери видавали себе за представників служби підтримки клієнтів Microsoft, Google, Yahoo і AOL.

Meta розслідувала та призупинила менше десятка облікових записів, націлених на менш як двоє десятків людей у Сполучених Штатах, Ізраїлі, Ірані та інших країнах. Компанія заявила, що зусилля знаходяться на ранніх стадіях і що вона не бачила доказів успіху.

Це розголошення додає ще один елемент до того, що відомо про спроби Ірану втрутитися у цьогорічні вибори. Як раніше підкреслювало Офіс директора національної розвідки, Microsoft і Google, зокрема, хакерська група, яка є частиною Корпусу вартових ісламської революції, також протидіяла оманливим новинним сайтам, які потурали наліво і направо.

Він також успішно заволодів обліковим записом електронної пошти колишнього радника Дональда Трампа Роджера Стоуна та використовував його для надсилання електронних листів , щоб спробувати обдурити поточних співробітників передвиборчої кампанії Трампа, повідомили The Washington Post люди, знайомі з цією справою.

Джерело: internetua.com

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