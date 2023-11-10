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Рашисты уничтожили самый ценный степной участок Джарылгачского национального природного парка

Рашисты уничтожили самый ценный степной участок Джарылгачского национального природного парка

Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В августе пожар на заповедном острове Джарылгач на юге Украины уничтожил всю заповедную зону природного парка. Речь идет о 1500 гектарах земли, сообщила директор Национального природного парка Ирина Сабашенко.

Под российской оккупацией все еще остаются 514 заповедных территорий площадью 0,8 млн га.

Джерело: https://t.me/u_now/117751

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