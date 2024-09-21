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Расходимся... В Спрингфилде нашлась якобы съеденная гаитянами кошка

Расходимся... В Спрингфилде нашлась якобы съеденная гаитянами кошка

В Спрингфилде, Огайо, нашлась кошка, в пропаже которой ее МАГА-хозяйка обвинила гаитян, после чего Трамп на весь мир завопил «Они едят собак!! Они едят кошек!».

Анна Килгор привлекла внимание всей страны после подачи полицейского отчета, в котором она обвинила своих гаитянских соседей в том, что они несут ответственность за исчезновение ее кошки в конце августа, утверждая, что они съели кошку.

Однако позже выяснилось, что ее кошка, мисс Сасси, все это время пряталась в подвале дома Килгор. По словам The Wall Street Journal, осознав свою ошибку, Килгор использовала приложение для перевода, чтобы извиниться перед своими соседями.

В Спрингфилде, меж тем, готовятся к возможному приезду штаба Дональда Трампа.

https://t.me/weshallovercomb/5402

Новости портала «Весь Харьков»

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