РФ отправила Росгвардию на ЗАЭС после публикации карты минирования, – ГУР

Так в РФ отреагировали на публикацию ГУР, где показана карта минирования россиянами Запорожской АЭС.

На карте, по данным ГУР, минно-взрывные заграждения, кроме того, есть еще заминированная техника, грузовики со взрывчаткой на территории станции, минирование продолжается.

«Это определенный привет всем «голубям мира», которые говорят за границей, что не видят — возможно, у них проблемы со зрением. С другой стороны, это сигнал россиянам, что украинцы все видят», — представитель ГУР МО Андрей Юсов

Джерело: https://t.me/u_now/104426

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