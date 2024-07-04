Рятувальники вже ліквідували пожежі після обстрілів у прифронтових селах Харківщини

Рятувальники ДСНС ліквідували наслідки обстрілів прифронтових населених пунктів Куп’янщини.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Вранці 4 липня ворог вкотре обстріляв прифронтові місто Куп’янськ та село Глушківка Курилівської громади Куп’янщини.

В районному центрі наслідком влучання одного з боєприпасів стала повна руйнація і пожежа у приватному будинку на лівому березі річки Оскіл.

На час прибуття рятувальників ДСНС площа горіння конструктивних залишків зруйнованої оселі складала 50 м кв. Силами одного оперативного відділення на автоцистерні об 11:00 вогонь вдалось приборкати. Постраждалих немає.

В Глушківці ворогом зруйновано 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди, пошкодженні 8 приватних будинків та 9 господарчих споруд. У 4-х зруйнованих будинках трапились пожежі на загальній площі понад 220 м кв. 4 цивільні особи зазнали поранень.

О 9:50 всі 4 пожежі вдалось ліквідувати. Працювали 4 одиниці техніки та 15 рятувальників ДСНС.

Агентство Телевидения Новости