Росія намагається скасувати санкції проти свого держбанку в обмін на продовження "зернової угоди", — Reuters

Термін дії угоди спливає 19 листопада, і Росію переконують продовжити його. Публічно РФ не оголошувала про прохання зняти санкції з державного банку, але там називали інші вимоги: розблокувати російські добрива, що застрягли у західних портах, а також надати дозвіл на відновлення експорту аміаку.

Джерела видання в ООН наголошують на тому, що можливість зняття санкцій проти банку обговорюється з ЄС та іншими західними країнами.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/19654

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