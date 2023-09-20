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росіяни хизуються ударом по «воєнних обʼєктах» у Львові, насправді ж вони знищили гуманітарну допомогу

росіяни хизуються ударом по «воєнних обʼєктах» у Львові, насправді ж вони знищили гуманітарну допомогу

Брехня: у ніч на 19 вересня російська армія вдарила по воєнних обʼєктах у Львові, після чого у місті почалася пожежа. Про це пишуть російські ЗМІ.

Правда: росіяни дійсно атакували місто «шахедами», ось тільки били вони зовсім не по воєнних складах. Унаслідок атаки було зруйновано склад неурядової організації «Карітас-Спес» із 300 тоннами гуманітарної допомоги, повідомила (https://interfax.com.ua/news/general/935820.html) гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

За її словами, життєво важливий гуманітарний об’єкт було спалено вщент. Отже, всі байки про «воєнні обʼєкти» – чергова спроба росіян зняти з себе відповідальність за цинічні удари, які суперечать міжнародному гуманітарному праву.

Джерело: https://t.me/spravdi/33479

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