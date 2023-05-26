росіяни намагалися видати ганебний провал «бєлгородської оборонної операції» за перемогу
росіяни намагалися видати ганебний провал «бєлгородської оборонної операції» за перемогу, та зганьбилися ще більше. Дайджест Центру стратегічних комунікацій
Головним «переможцем» призначив себе генерал-полковник лапін, який дав команду «воєнкору» коцу зняти постановче відео про те, як він «вичавлює диверсантів з бєлгородської області».
Ось тільки аналіз геолокації місця зйомки довів, що генерал працював регулювальником у селі Глотове за декілька км від зони бойових дій, куди лапін, судячи з усього, так і не доїхав.
До того ж, відео створено на старих радянських воєнних стереотипах. росіяни звикли бачити війну такою, яку їм показує, наприклад, міхалков у «Стомлених сонцем-2» (з «батьком-генералом», який особисто веде своїх «синів-бійців» на штурм фашистської фортеці з палицею в руці).
Ось коц із лапіним (який ще й шеврон «СССР» причепив на форму) таку «війну» для росіян склепали й показали.
Джерело: https://t.me/spravdi/29519