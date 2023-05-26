росіяни намагалися видати ганебний провал «бєлгородської оборонної операції» за перемогу, та зганьбилися ще більше. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Головним «переможцем» призначив себе генерал-полковник лапін, який дав команду «воєнкору» коцу зняти постановче відео про те, як він «вичавлює диверсантів з бєлгородської області».

Ось тільки аналіз геолокації місця зйомки довів, що генерал працював регулювальником у селі Глотове за декілька км від зони бойових дій, куди лапін, судячи з усього, так і не доїхав.

До того ж, відео створено на старих радянських воєнних стереотипах. росіяни звикли бачити війну такою, яку їм показує, наприклад, міхалков у «Стомлених сонцем-2» (з «батьком-генералом», який особисто веде своїх «синів-бійців» на штурм фашистської фортеці з палицею в руці).

Ось коц із лапіним (який ще й шеврон «СССР» причепив на форму) таку «війну» для росіян склепали й показали.

Джерело: https://t.me/spravdi/29519

Новости портала «Весь Харьков»