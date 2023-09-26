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росіяни перетворили на медійну пропагандистку ще одну дитину з тимчасово окупованих територій

росіяни перетворили на медійну пропагандистку ще одну дитину з тимчасово окупованих територій

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

24 вересня RT пожалілася, що «YouTube цензурував уже другого журналіста за інтерв’ю з 14-річною дівчинкою з Луганська Фаїною Савенковою».

Дівчинка Фаїна нібито документує та фільмує «злочини ЗСУ». Цього разу вона обурена дозволом мерії Мілану на проведення виставки, присвяченої героям-«азовцям», і вимагає відповідних не тільки пояснень, а й розблокування її інтерв’ю іншому «журналісту».

23 вересня очільник мзс рф лавров навіть передав генсеку ООН Гутеррешу її відеозвернення, записане «в зруйнованій ЗСУ луганській школі»:

Два роки тому вона вже зверталася до ООН з подібними «свідченнями». Але широкого розголосу це не набуло. Зараз школярка нібито знімає новий «фільм». Але, як і попередній, без великого успіху. Ось і доводиться пропагандистському продюсерському центру на чолі з лавровим цю «зірку» періодично запалювати.

Джерело: https://t.me/spravdi/33594

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