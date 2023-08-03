росіяни пошкодили в Ізмаїлі 40 тисяч тонн зерна для країн Африки, Китаю та Ізраїлю — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Кубраков

Внаслідок удару зруйнована інфраструктура портів Дунайського кластеру, склади та елеватори із зерном, морський вокзал і порт.

"Українське зерно незамінне для світу і в найближчі роки не може бути заміненим жодною іншою країною", — написав Кубраков.

За даними агентства Reuters, ціни на пшеницю на Чиказький біржі підскочили на 6,5% після атаки росії на порт Ізмаїл.

"Трейдери знову стурбовані ударом по глобальних поставках через витіснення з ринку України, одного з найбільших світових експортерів", — пише агентство.

Порт на Дунаї є основним альтернативним маршрутом для експорту українського зерна, відколи агресор відновив фактичну блокаду чорноморських портів України.

Джерело: https://t.me/znua_live/105479

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