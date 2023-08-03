росіяни пошкодили в Ізмаїлі 40 тисяч тонн зерна для країн Африки, Китаю та Ізраїлю — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Кубраков
Внаслідок удару зруйнована інфраструктура портів Дунайського кластеру, склади та елеватори із зерном, морський вокзал і порт.
"Українське зерно незамінне для світу і в найближчі роки не може бути заміненим жодною іншою країною", — написав Кубраков.
За даними агентства Reuters, ціни на пшеницю на Чиказький біржі підскочили на 6,5% після атаки росії на порт Ізмаїл.
"Трейдери знову стурбовані ударом по глобальних поставках через витіснення з ринку України, одного з найбільших світових експортерів", — пише агентство.
Порт на Дунаї є основним альтернативним маршрутом для експорту українського зерна, відколи агресор відновив фактичну блокаду чорноморських портів України.
Джерело: https://t.me/znua_live/105479