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Росіяни запустили одразу два діпфейки з Залужним. Ці відео - підробка

Росіяни запустили одразу два діпфейки з Залужним. Ці відео - підробка

7 листопада росіяни запустили у мережу згенеровані відео з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який нібито закликав до держперевороту.

Мета цих відео - підтримати російську ІПСО про буцімто підготовку президентом Володимиром Зеленським замаху на Залужного.

Діпфейк - це технологія штучно створених відео, які згенеровані за допомогою алгоритмів машинного навчання. Концепція діпфейків дуже проста. Фактично, потрібно перенести обличчя однієї людини на відео з іншою.

Джерело: https://t.me/spravdi/34497

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