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російські печатки та план інтеграції – окупанти тягнуть захоплені українські території до рФ

російські печатки та план інтеграції – окупанти тягнуть захоплені українські території до рФ

▪️ рФ розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму та подальшої інтеграції їх в російський економічний простір. Про розробку відповідного плану з терміном щонайменше до 2030 року було оголошено 1 травня радником так званого «глави» Криму з інформаційної політики Олегом Крючковим.

▪️ Одночасно російський окупаційний режим намагається переконати місцеве населення в остаточному встановленні контролю над зайнятими територіями. 1 травня у Генічеську новопризначеним «головою міськради» Андрієм Клочком організовано урочисте підняття прапору рФ. Щоправда, городяни проігнорували рашистське «свято».

▪️ Низка приватних підприємств Ростовської області отримала замовлення на виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя. До переліку установ, які отримають нові «атрибути» входять заклади освіти, лікарні, поліція, РАЦСи та адміністративні установи. Навіть попри те, що більшість із них наразі вщент зруйновані російськими військами.

▪️ На замовлених штампах і печатках міститься напис: «россия, республика донбас, Мариуполь, военно-гражданская администрация».

▪️ Рашисти анонсували, що в червні подібні штампи та печатки виготовлятимуться для окупованого Херсону.

▪️ На сьогодні в Маріуполі окупанти проводять «велике прибирання». росіяни шукають та знищують тіла вбитих. Для цього в місті з 15 квітня працює три мобільних крематорії.

▪️ Серед військових армії окупанта розповсюджується інформація, що термін так званої «спеціальної воєнної операції» визначено до вересня 2022 року.

Источник: https://t.me/DIUkraine/439

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