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Россия и ХАМАС – варварское братство

Россия и ХАМАС – варварское братство

Почти двое суток Израиль прилагает максимум усилий для обуздания мощнейшей террористической атаки со стороны боевиков ХАМАС и других палестинских группировок. Впервые с 1973 года важнейшая страна Ближнего Востока находится в состоянии войны, на всей территории введено чрезвычайное положение. Специфика текущей эскалации состоит в ее масштабности и кровопролитности.

Агрессия террористов против Израиля имеет особую форму: комбинация массированных ракетных обстрелов, пограничные рейды в глубь израильской территории с целью устрашения и паралича противника. На лицо использование модели хаотизации пространства, которая присуща работе российских спецслужб, если проанализировать российскую агрессию против Грузии в 2008 году и затяжную войну против Украины с 2014 года. Соответсвенно в планировании подобной операции однозначно принимали участие российские спецслужбы. Тем более, Путин поставил задачу прищучить российских несогласных с его ужасным вторжением в Украину, которые осели в Израиле. И он был бы несказанно рад увидеть, как гибнут от рук палестинских террористов те, до кого не смогло дотянутся ФСБ.

Еще один важный аспект нападения хамасовцев на Израиль – использование варварской тактики неизберательного истребления евреев. Палестинское зверье, также как российские Z-выродки в Буче, Ирпене и других городах Украины, учинили настоящий геноцид в приграничье с сектором Газа. Также хамасовцы прибегли к похищениям израильских женщин и детей, с целью создать из них живой щит, а также для обмена на своих подельников, сидящих в тюрьмах Израиля.

Еще вчера главари ХАМАСа ожидали прогиб правительства Израиля под них и запрос на переговоры, но вместо этого ЦАХАЛ планомерно ликвидирует палестинских террористов, бросивших вызов гуманизму и общечеловеческим ценностям. Представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан подчеркнул: его страна не намерена обсуждать с ХАМАС достижение мира, задача заключается в «уничтожении движения».

Еще бы у Нетаньяху нет иного выбора ведь в уверенном террористами кровопролитии уже погибли свыше 700 человек, примерно 2200 лиц получили ранения, а более 100 человек взяты в заложники. Более того джихадисты нападают на израильтян за рубежом, в частности в Египте убиты двое израильских туристов. С подачи Ирана и РФ готовится дополнительное вторжение на север Израиля боевиков ливанской Хезболлы.

Ответственность России в акте агрессии против Иерусалима просто колоссальна. В обмен на дружбу с Нетаньяху россияне засадили ему предательский удар в спину.

Москва откомандировала осенью 2022 г. инструкторов ЧВК «Вагнер» и ЧВК «Редут» для обучения новым диверсионным тактикам боевиков ХАМАСа и Хезболлы. Очевидно, что вагнера под прикрытием принимали прямое участие в боевых действиях октября 2023 г., убийствах гражданских и уводе в плен десятков женщин и детей. Решение о всесторонней помощи террористам ХАМАС было выработано известным антисемитом, главой МИД РФ Лавровым после бесед с палестинцами, посещавшими Москву а 2022-2023 гг.

В ходе провала палестинской атаки коммандос на ЦАХАЛ в районе Зиким у боевиков изъяли экспортные российские АК-103. Получается, что израильтян убивают из российского оружия.

В течение ближайших 48 часов Израиль начнет военную операцию по зачистке территории Сектора Газа от террористов. Однако помимо этого следует подчеркнуть важность возмездия кураторам ХАМАС из Ирана и России, иначе они снова возьмутся за создание и подпитку нового очага конфликтов на Ближнем Востоке. Варварское братство должно быть полностью разрушено.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/855

Новости портала «Весь Харьков»

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