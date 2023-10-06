Российские аэродромы: эвакуация невозможна, терпеть

В ночь на 5 декабря 2022 года, некий неопознанный летательный аппарат нанёс удар по взлётно-посадочной полосе авиабазы Энгельс-2 в Саратовской области, и Дягилево в Рязанской области. В результате этих ударов были серьёзно повреждены стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М.

Особенностью этих потерь стало то, что россия по состоянию на сегодня неспособна строить самолёты Ту-95МС и Ту-22М с нуля, а, следовательно, их повреждение и уничтожение являлось невосполнимой потерей для стратегической авиации.

Со временем периодичность инцидентов на российских аэродромах стала по времени сокращаться, то есть, по количеству учащаться. И вот, горят Ту-22М3 на аэродроме в Сольцах, Новгородской области, Ил-76 в «Крестах» Псковской области, в Халино, Курской области, неким БПЛА был ликвидирован офицерский состав.

По российским аэродромам в радиусе примерно 700 км от границы с Украиной, регулярно, что-то прилетает, что наносит серьёзные повреждения тактической, либо стратегической авиации, а порою – отрабатывает по живой компоненте, офицерам преимущественно.

Очевидно, что аэродромы находящиеся, даже не на временно оккупированных территориях, например, в Саках, а на территории россии, вблизи с Украиной, не гарантируют безопасности технике и персоналу и их следует отводить глубже в бескрайние российские зелёные дали. Но, как мы видим, после того как угроза российской авиации стала не вариативной, а вполне явной, самолёты ВКС рф свои места дислокации как-то не сильно стали менять и массового перемещения подальше от опасной границы - нет.

Почему так? Неужели у россии так много самолётов, как из тактической, так и из стратегической компоненты, что им просто их не жалко?

Нет. Самолёты у россии на вес золота и даже более того – драгоценных камней.

Например, Ту-95МС в россии не производится вообще, а Ту-22М3 и Ту-160 имитируют производство посредством сборки старых советских заделов. То есть, собирают самолёты из запчастей и фюзеляжей, которые остались несобранными после распада СССР и называют вот это вот всё новой сборкой с нуля!

Аналогично и с тактической авиацией. Например, в 2022 году российские ВКС получили всего 29 новых самолётов. В 2021 этот показатель был 20, в 2020-м – 23, в 2019-м опять-таки – 20. В первой половине 2023 россияне получили не более 10 новых боевых самолётов тактического уровня.

В целом у россии с производством тактической авиации, трудно скрываемые проблемы. С 2014 года это резкое сокращение производства от 101 до, фактически 20-30 самолётов в год, в том числе с учебно-боевыми Як-130. То есть, говорить о том, что боевые самолёты это дешёвый расходный материал не приходится.

Тогда в чём же дело?

А дело в том, что самая большая страна на планете не имеет на сегодняшний день достаточного количества аэродромов, которые могли бы разместить у себя технику, перемещаемую с западных регионов глубже, в центр и даже на восток.

Последние два десятилетия в россии вообще была тенденция массового закрытия аэропортов и аэродромов.

Так, по состоянию на 2012 год в россии было менее 70 аэродромов способных принимать военную авиационную технику. В целом, согласно реформированию и оптимизации, планировалось сохранить для нужд ВКС рф менее 30 аэродромов по всей россии. И эти планы весьма успешно реализовывались все эти годы.

В то время как в СССР по всей стране были сотни военных аэродромов, в россии это количество оптимизировали под количество той авиации, что у неё есть. На первый взгляд рациональная оптимизация, но – нет.

Таким образом, сейчас в распоряжении у России ограниченное количество аэродромов, при этом отличающихся по возможностям принятия техники. В частности, аэродром, предназначенный для вертолетной техники, в большинстве случаев не может принимать тактическую авиацию или военно-транспортную – только если это не закладывалось в проект его строительства. Это связано как с отличием покрытия взлетно-посадочных полос, их протяженности, так и множеством других специфических моментов.

Например, аэродром "Бердск-Центральный" не может принять Ту-160 или Ту-95МС – как вследствие своих характеристик, так и из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

Отсутствие необходимого количества площадок – одна из причин, по которым российская авиация не может просто взять и улететь за тысячу километров от границы с Украиной.

Помимо этого, есть еще одно обстоятельство – место. Аэродромы не резиновые, и размещение на них самолетов ограничено физически. Так, даже эвакуация авиации с аэродрома "Саки" и "Бельбека", которые находятся во временно оккупированном Крыму, уже создают проблему с размещением как самой техники, так и персонала, с обслуживанием внезапно появившейся новой техники и т. д.

Кроме этого, у всех самолетов есть очень важный параметр – боевой радиус. Это радиус действия самолета с учетом боевой нагрузки. И именно этот параметр у ряда самолётов, часто применяемых ВКС РФ против Украины, в случае перемещения этой авиации за тысячу километров от границы не позволит им полноценно "сработать".

Например, фронтовые бомбардировщики Су-34, которые регулярно применяются оккупантами для нанесения ударов корректируемыми бомбами, в зависимости от размещенной нагрузки, имеют боевой радиус от 600 до 1100 км. У Су-30 этот показатель составляет до 1 500 км. У штурмовиков Су-25 – 650 км, без подвесных топливных баков (ПТБ). Фронтовой бомбардировщик Су-24 без ПТБ имеет боевой радиус действия в пределах 550 км.

То есть тысяча километров для большей части используемой российской авиации, учитывая оптимально эффективную дальность ее применения, – очень серьезное ограничение.

Помимо всего вышеизложенного, стоит напомнить еще и о том, что большее расстояние полета будет больше изнашивать ресурс двигателя и требовать более частого обслуживания и ремонта. Фактически износ силовых установок и всех агрегатов самолетов возрастет в три раза и более!

А потому на вопрос, начнет ли Россия массовый отвод своей авиации от границы с Украиной, ответ – нет.

Некоторые особо ценные борта они переместят, но не абсолютно все. И это лишний раз подчеркивает, насколько Россия на самом деле не готова к войне на своей территории, пусть и в отдаленном режиме. Длинные руки СОУ достают российскую авиацию на расстоянии сотен километров по протяженности не только границы, но и линии боестолкновений. А Россия не может этому противодействовать не то что высокоэффективной ПВО, а даже самым простым, примитивным способом – передислокацией авиации.

Эвакуировать невозможно терпеть – запятую поставьте в нужном месте. "Вторая армия в мире"…

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Александр Коваленко

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