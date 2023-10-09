1) Российские хакеры объявили Израилю кибервойну. Группировка Killnet анонсировала атаки на все правительственные системы страны. Хакеры в тг-канале заявили, что израильские власти виноваты в конфликте. А также обвинили их в «предательстве» России из-за поддержки Украины. «Нашим атакам подвергнутся все правительственные системы Израиля», — говорится в сообщении. Корреспондент "Ура.ру" выяснил, что сайт gov. il —израильский аналог «Госуслуг» — уже упал.

Killnet - под ФСБ.

Думаю, всё должно быть ясно Израилю.

Атака была инспирирована российскими террористами.

А дальше поддержана пророссийскими террористическими режимами - в Сирии, Иране и т.д.

2) Столкновения на Ближнем Востоке могут остановить реализацию амбициозного проекта по созданию транспортного коридора Индия - Ближний Восток - Европа. Он должен состоять из восточного маршрута, соединяющего Индию с Персидским заливом, и северного, соединяющего Персидский залив с Европой — Business Today...

Мы говорили, что транспортный коридор - это антикитайская карта.

Второй стороной безусловно является Китай, который "сбил" договор саудитов с США по нормализации Востока.

"Ось" Москва-Пекин-Тегеран.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8170

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