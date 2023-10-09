Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:45
Просмотров: 126

Российские хакеры объявили Израилю кибервойну

Российские хакеры объявили Израилю кибервойну

1) Российские хакеры объявили Израилю кибервойну. Группировка Killnet анонсировала атаки на все правительственные системы страны. Хакеры в тг-канале заявили, что израильские власти виноваты в конфликте. А также обвинили их в «предательстве» России из-за поддержки Украины. «Нашим атакам подвергнутся все правительственные системы Израиля», — говорится в сообщении. Корреспондент "Ура.ру" выяснил, что сайт gov. il —израильский аналог «Госуслуг» — уже упал.

Killnet - под ФСБ.

Думаю, всё должно быть ясно Израилю.

Атака была инспирирована российскими террористами.

А дальше поддержана пророссийскими террористическими режимами - в Сирии, Иране и т.д.

2) Столкновения на Ближнем Востоке могут остановить реализацию амбициозного проекта по созданию транспортного коридора Индия - Ближний Восток - Европа. Он должен состоять из восточного маршрута, соединяющего Индию с Персидским заливом, и северного, соединяющего Персидский залив с Европой — Business Today...

Мы говорили, что транспортный коридор - это антикитайская карта.

Второй стороной безусловно является Китай, который "сбил" договор саудитов с США по нормализации Востока.

"Ось" Москва-Пекин-Тегеран.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8170

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Россия и ХАМАС – варварское братство
Сегодня 10:08    121
Британський волонтер Харлі Вайтхед зробив світлини з частиною мін, які він допоміг прибрати з українских земель разом з командою саперів і виклав світлини у твітер
Сегодня 09:57    110
Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня
Сегодня 09:33    108
Сейчас по сети гуляет видео на котором запечатлено как ХАМАС запускают по Израилю дроны из жилой застройки
Сегодня 09:21    114
Харківʼянка КOLA опинилася в епіцентрі бойових дій в Ізраїлі
Сегодня 09:10    122
россию снесло с карты мира
Сегодня 08:59    146
Війна на Близькому Сході на руку Кремлю, вона відвертає увагу від України
Сегодня 08:48    110
Підсумки роботи ВАКС за вересень
Сегодня 08:36    134
Президент Ірану Раїсі похвалив лідера ХАМАС Ханію за напад на Ізраїль — The New York Times
Сегодня 08:25    113
Харківщина, 9 жовтня
Сегодня 08:18    100
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 