“Розпаковка” північнокорейської ракети KN-23/KN-24 ― виявлено іноземні компоненти 2023 року випуску

На порталі War&Sanctions опубліковано черговий перелік компонентів іноземного виробництва, виявлених у північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24.

https://war-sanctions.gur.gov.ua/components?f%255Bcountry_id%255D=&f%255Bmanufacturer_id%255D=&f%255Btitle_uk%255D=wgroup-280&i%255Bmarking%255D=&f%255Bsearch%255D=

Держава-агресор росія отримала від КНДР більше 100 таких ракет. Вперше цю зброю у війні проти України ворог застосував наприкінці 2023 року.

Разом з ракетами Пхеньян тоді направив на росію своїх військових фахівців, які обслужували пускові установки та фактично брали участь у воєнних злочинах проти України.

Жертвами ударів KN-23/KN-24 неодноразово ставали цивільні українці як у прифронтових громадах, так і у віддалених від лінії бойового зіткнення населених пунктах.

Зокрема, 2 січня 2024 року внаслідок влучання північнокорейської ракети у київську багатоповерхівку загинуло четверо людей. 11 серпня 2024 року у Київській області від уламків KN-23/KN-24 загинули чотирирічний хлопчик та його батько, ще троє громадян отримали поранення.

Застосована росією проти України ракета KN-23/KN-24 містила іноземні компоненти, вироблені компаніями з п’яти країн – КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії.

Щонайменше один з них ― перетворювач напруги з маркуванням британського виробника “XP Power” ― виготовлений в лютому 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення.

Щоб отримати технології для своїх програм озброєнь, держава-агресор росія та її союзники ― КНДР та Іран ― використовують спільні схеми для обходу міжнародних санкцій, що вимагає належної реакції, зокрема ― посилення механізмів експортного контролю.

Нагадаємо, раніше на порталі War&Sanctions оприлюднено перелік знайдених у ракетах KN-23/KN-24 компонентів та складових, виготовлених 19 компаніями із семи країн ― США, КНР, Японії, Нідерландів, Німеччини, Сполученого Королівства, Швейцарії.

Джерело: gur.gov.ua

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