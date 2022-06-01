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Розвідники ДШВ ЗС України знищили інженерний підрозділі російських окупантів (ФОТО 18+)
● В одному з районів виконання завдань, воїнами-розвідниками Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищено інженерний підрозділі російських окупантів.
● Продовжуємо й надалі виконувати бойові та знищувати ворогів України
Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!
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Источник: https://t.me/DIUkraine/571