Русская пропаганда и дезинформация остаются серьезной проблемой для Запада

Эксперты считают, что США и Европа должны усилить борьбу с русской пропагандой и дезинформацией.

Американская специалисты указывают, что западные страны на протяжении долгого времени сталкиваются с проблемой распространения русской пропаганды, ложной информации и дезинформации. Пандемия коронавируса еще больше усугубила ситуацию, создав почву для дальнейшей эксплуатации существующих социальных противоречий не только со стороны Москвы, но и Пекина.

Эксперты вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA) провели обсуждение текущей ситуации с проникновением российской и китайской дезинформации в Центральной и Восточной Европе и методов борьбы с ней, сообщает «Голос Америки».

Глава евразийского отдела голландской некоммерческой организации «Свободная пресса без ограничений» и эксперт Центра анализа европейской политики Мария Садовская-Комлач отмечает, что сегодня Кремль активно распространяет нарративы о том, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская являются марионетками в руках западных игроков.

Государственные российские информационные каналы в целом подчеркивают слабость Запада и создают образ авторитарных систем, как заслуживающих уважение из-за сильного и надежного управления, говорит эксперт.

Так, через эту призму освещался последний визит в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, а отравление Навального и его арест, согласно дискурсу Кремля, не повод останавливать «Северный поток-2».

Москва распространяет нарративы, которые подчеркивают, что «если вы достаточно сильны, вы можете сажать людей в тюрьму, но крупные государства по-прежнему будут считать вас важным игроком», - говорит Садовская-Комлач.

Также активно используются «вакцинная дипломатия» и «дипломатия технологического прогресса», в рамках которых, в частности, подчеркиваются якобы успехи России в борьбе с пандемией и ее готовность предоставлять свою вакцину соседним странам. В то же время Запад изображается не справляющимся с пандемией и не оказывающим должной помощи другим странам.

Риторику российских СМИ, добавляет эксперт, во многом повторяют и государственные СМИ Беларуси.

Директор будапештского института «Политический капитал» и эксперт Центра анализа европейской политики Петер Креко отмечает, что в отличие от Восточной Европы и балтийский стран, в странах Центральной Европы имеется незначительное русскоязычное население, которое потребляло бы информацию государственных российских СМИ, поэтому для распространения своих нарративов здесь Кремль прибегает к использованию местных медиа и политиков.

«Россия достаточно успешна – так же, как и Китай становится все более успешным – в том, чтобы находить местных политиков и местные СМИ для усиления своих нарративов», – говорит эксперт, добавив, что такого плана «спонсируемая государством дезинформация» становится все более серьезной проблемой в странах Центральной Европы, особенно в Венгрии, где по сравнению с другими европейскими странами СМИ более централизованы и менее свободны.

Одно из слабых мест, которые используются в распространении дезинформации как европейскими националистическими партиями, так и кремлевской пропагандой является чувствительность стран центральной Европы к тому, что они являются «периферией» Европы.

«Во многих странах все еще существует ощущение того, что мы находимся между Востоком и Западом, – поясняет эксперт. – В то время как восточно- и центральноевропейские страны, например, Вишеградская группа (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) являются членами и ЕС, и НАТО, существует восприятие, что с гражданами Центральной и Восточной Европы в Европейском Союзе не обращаются так же, как с гражданами Западной Европы, что они своего рода второстепенные члены западного альянса».

Чувство неуверенности в том, защитит ли НАТО страны Центральной и Восточной Европы от потенциальной российской угрозы также используется в антизападной риторике, добавляет Креко.

Советник по коммуникациям литовского парламента и приглашенный эксперт Центра анализа европейской политики Даля Банкаускайте отмечает, что балтийские страны имеют длительный опыт в противостоянии российской дезинформации.

«Прибалтика постоянно подвергалась агрессивным действиям со стороны России. Так что, в некоторой степени, когда началось распространение ложной информации и дезинформации, когда активно началась информационная война после агрессии против Украины, то страны Балтии были готовы или, по крайней мере, не были этому удивлены».

Балтийские страны не только активно противостоят и опровергают российскую дезинформацию, но и распространяют «свою собственную историю», отмечает литовский эксперт по коммуникациям. Также в противостоянии российской дезинформации тесно налажено сотрудничество между различными государственными институтами и с гражданским обществом, в том числе важную роль играют программы по усилению медиаграмотности, добавляет эксперт.

Вашингтон и Брюссель также должны более активно противостоять распространению российской дезинформации и усиливать свое сотрудничество в этом, считают эксперты.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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