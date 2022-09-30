ЄС має намір заборонити росіянам користуватися європейськими криптогаманцями

До восьмого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії включено нові обмеження на крипто-інвестиції росіян у Європі. Про це пише CoinDesk із посиланням на поінформовані джерела.

Зокрема, передбачається запровадити заборону на відкриття нових криптогаманців на європейських платформах.

У п'ятому пакеті санкцій ЄС уже запроваджував обмеження на російські криптовалютні активи: розмір гаманців російських інвесторів у Європі був обмежений до $10 000.

Нові криптовалютні обмеження відповідають заяві голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про включення до восьмого пакету заходів щодо запобігання обходу вже накладених санкцій.

Повна інформація про восьмий пакет санкцій поки що офіційно не опублікована, оскільки перелік санкцій мають ще узгодити країни-члени ЄС, нагадують у CoinDesk.

Джерело: finance.liga.net

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