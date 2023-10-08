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С мэрии французского города убрали флаг Украины после разговора Зеленского с Алиевым

С мэрии французского города убрали флаг Украины после разговора Зеленского с Алиевым

Мэр французского города Вьенн Тьерри Ковач решил убрать из здания мэрии украинский флаг из-за телефонного разговора президента Владимира Зеленского с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщило французское издание Le Dauphine Libere.

Украинский флаг установили на здании мэрии Вьенна в феврале 2022 года в знак солидарности с Украиной, которая подверглась российскому вторжению.

В своем заявлении Ковач объяснил: "Недавние заявления украинского президента, касающиеся его телефонного разговора с диктатором Азербайджана и демонстрирующие общую приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств, вызывают вопросы. Мы не можем, по сути, полагаться на западные ценности и на этом основании призывать Запад на помощь, разделяя при этом видение режима, который стоит у истоков этнических чисток в Нагорном Карабахе...

Мы также не можем благодарить Баку за гуманитарную помощь, оказанную Киеву, особенно в энергетическом секторе с приближением зимы, делая вид, что не замечаем, что Азербайджан фактически продает газ, к тому же российский, в 1,5 раза дороже, чтобы финансировать свои военные усилия против Армении, единственного настоящего демократического государства на Кавказе. Такая форма поддержки азербайджанского диктатора неприемлема".

Он подчеркнул, что этот жест не умаляет поддержку, которую Вьенн оказывает украинским людям, но "мы не можем бороться с тоталитарным режимом во имя европейских ценностей и одновременно поощрять другой диктаторский и варварский режим. Это вопрос последовательности".

Стоит отметить, что связи между Вьенном и Арменией были крепкими в течение длительного времени. Субпрефектура Изер, где проживает большая община армянского происхождения и к которой принадлежит Вьенн, имеет побратимские отношения с армянским городом Горис с 1992 года.

Напомним, после разговора с Алиевым, Владимир Зеленский провел первую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшуюся на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Джерело: eurointegration.com.ua

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