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СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у трьох областях України

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

Зокрема йдеться про:

▪️ Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ (МП)

▪️ Миколаївський Милецький чоловічий монастир Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП)

▪️ Успенський собор Української православної церкви (м. Херсон)

▪️ Управління Черкаської єпархії УПЦ

▪️ Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Черкаси)

▪️ Недільна школа та бібліотека Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси)

▪️ Управління Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань)

▪️ Георгіївський жіночий монастир (Уманський район)

▪️ Храм Андрія Первозваного (м. Черкаси)

▪️ Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район)

▪️ Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район)

▪️ релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси)

▪️ Канівський Успенський собор (м. Канів Черкаського району)

Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією – у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Вкотре наголошуємо: у своїй діяльності СБУ діє виключно в межах Конституції України та діючого законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду.

СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у трьох областях України

СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у трьох областях України

СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у трьох областях України

СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у трьох областях України

СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у трьох областях України

СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у трьох областях України

СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у трьох областях України

СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у трьох областях України

СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у трьох областях України

Джерело: https://t.me/SBUkr/6119?single

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