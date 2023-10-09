Сейчас по сети гуляет видео на котором запечатлено как ХАМАС запускают по Израилю дроны из жилой застройки

Важный момент в том, что на первый взгляд кустарный, склеенный скотчем дрон-камикадзе - это иранский Ababil-2, но с одним существенным отличием...

Ababil-2 - это разведывательный БПЛА и осенью 2022 их использовали РОВ в Украине, но те оказались весьма уязвимыми для средств ПВО и РЭБ. Похоже, переданные ХАМАС Ababil-2 решили применять не как громоздкий и малоэффективный разведывательный БПЛА, а как дрон-камикадзе.

Как видите, дрону явно разместили боевую часть по типу Shahed-136, но меньшей мощности из-за габаритов.

Иранские технологии, развивавшиеся все эти годы, в том числе и при содействии россии, в руках убийц израильтян. А ведь Израиль об этой угрозе предупреждали, но власти считали, что они справятся - не драматизируйте! Что бабуины смогут противопоставить "Железному куполу" и "Меркавам"?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20245

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