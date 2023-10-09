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Сейчас по сети гуляет видео на котором запечатлено как ХАМАС запускают по Израилю дроны из жилой застройки

Сейчас по сети гуляет видео на котором запечатлено как ХАМАС запускают по Израилю дроны из жилой застройки

Сейчас по сети гуляет видео на котором запечатлено как ХАМАС запускают по Израилю дроны из жилой застройки

Важный момент в том, что на первый взгляд кустарный, склеенный скотчем дрон-камикадзе - это иранский Ababil-2, но с одним существенным отличием...

Ababil-2 - это разведывательный БПЛА и осенью 2022 их использовали РОВ в Украине, но те оказались весьма уязвимыми для средств ПВО и РЭБ. Похоже, переданные ХАМАС Ababil-2 решили применять не как громоздкий и малоэффективный разведывательный БПЛА, а как дрон-камикадзе.

Как видите, дрону явно разместили боевую часть по типу Shahed-136, но меньшей мощности из-за габаритов.

Иранские технологии, развивавшиеся все эти годы, в том числе и при содействии россии, в руках убийц израильтян. А ведь Израиль об этой угрозе предупреждали, но власти считали, что они справятся - не драматизируйте! Что бабуины смогут противопоставить "Железному куполу" и "Меркавам"?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20245

Новости портала «Весь Харьков»

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