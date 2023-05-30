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Шредера не пригласили на федеральный съезд СДПГ

Шредера не пригласили на федеральный съезд СДПГ

... Руководство СДПГ не собирается приглашать бывшего канцлера и лидера партии Герхарда Шредера на федеральный съезд в декабре. „На празднование 160-летия СДПГ не приглашали, не будем менять эту линию“ - примерно так со-председательница партии Саския Эскен прокомментировала это решение для dpa. "Я больше не могу распознать в Герхарде Шрёдере бывшего федерального канцлера и лидера партии. Я вижу в нем бизнесмена, занимающегося свои деловые интересы“.

Всех остальных бывших лидеров на юбилей, конечно, позвали (ну кроме Лафонтена) - да и на съездах у них всегда есть почетная скамья в зале. Гельмут Шмидт до последнего, еще в 2011 там курил на сцене, перед своей речью о тяжелом будущем Европы - ему это было единственному можно.

Исключить из партии в Германии человека юридически очень сложно - это урок прошлого, в котором диссидентов легко и быстро зачищали по мановению президиума. Процедура должна соответствовать стандартном судебного разбирательства, а Шрёдеру вменяются моральные проступки. Но изолировать и предать остракизму никто не запрещает - этому мы и становимся свидетелями.

Джерело: facebook.com

Автор: Алекс Юсупов

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Темы: німеччина

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