Сколько россиян убежало от мобилизации

Бідні країни, у які повтікали всі ці "люди"...

У них тепер бомба сповільненої дії в середині держави

Джерело: https://t.me/KurbanovaNEWS/6391

Беглецы от мобилизации из россии опасны для тех стран, которые их принимают

Новостные ленты продолжают пестрить фото и видео с десятками тысяч россиян, мужского пола и призывного возраста, которые пытаются всеми возможными и невозможными путями пересечь границу с Грузией, Казахстаном и так далее, в попытке избежать частичную мобилизацию.

Количество бежавших из россии мужчин уже идёт на сотни тысяч и, глядя на эту бесхребетную и аморфную массу, лишний раз убеждаюсь, что в этой стране протеста, способного смести кровавый режим путина, не будет ещё очень, очень долго, если не сказать больше – никогда.

Ведь россиянину намного проще и удобнее бежать от проблемы, трусливо поджав хвост, чем взять и решить её.

Но суть в другом, а именно – в опасности таких потоков беглецов.

Дело в том, что подобной миграцией, которую смело можно назвать кризисом, пользовались российские и не только спецслужбы для того, чтобы под видом мигрантов отправлять в другие страны своих агентов.

Так было в период СССР, когда в 1980-х на волне миграции КГБ отправил в Израиль, США и другие страны большое количество своих шпионов и агентов влияния.

В 2015 году, когда российская армия официально приняла участие в гражданской войне в Сирии, в САР произошёл гуманитарный взрыв, захлестнувший Европу. Но, среди бегущих от войны людей были обнаружены сотни агентов спецслужб Башара Асада. А сколько не было обнаружено?

А потому, Грузия, Казахстан, Армения, Монголия… Любое место куда бегут сейчас россияне находится в зоне повышенного риска. Ведь вместе с ноющей безвольной толпой сейчас в ваши страны проникают агенты российских спецслужб, под видом напуганных и обездоленных беглецов, которых нужно жалеть, а не заподазривать в чём либо.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/17089

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