Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:20
Просмотров: 79

Сколько россиян убежало от мобилизации

Сколько россиян убежало от мобилизации

Бідні країни, у які повтікали всі ці "люди"...

У них тепер бомба сповільненої дії в середині держави

Джерело: https://t.me/KurbanovaNEWS/6391

Беглецы от мобилизации из россии опасны для тех стран, которые их принимают

Новостные ленты продолжают пестрить фото и видео с десятками тысяч россиян, мужского пола и призывного возраста, которые пытаются всеми возможными и невозможными путями пересечь границу с Грузией, Казахстаном и так далее, в попытке избежать частичную мобилизацию.

Количество бежавших из россии мужчин уже идёт на сотни тысяч и, глядя на эту бесхребетную и аморфную массу, лишний раз убеждаюсь, что в этой стране протеста, способного смести кровавый режим путина, не будет ещё очень, очень долго, если не сказать больше – никогда.

Ведь россиянину намного проще и удобнее бежать от проблемы, трусливо поджав хвост, чем взять и решить её.

Но суть в другом, а именно – в опасности таких потоков беглецов.

Дело в том, что подобной миграцией, которую смело можно назвать кризисом, пользовались российские и не только спецслужбы для того, чтобы под видом мигрантов отправлять в другие страны своих агентов.

Так было в период СССР, когда в 1980-х на волне миграции КГБ отправил в Израиль, США и другие страны большое количество своих шпионов и агентов влияния.

В 2015 году, когда российская армия официально приняла участие в гражданской войне в Сирии, в САР произошёл гуманитарный взрыв, захлестнувший Европу. Но, среди бегущих от войны людей были обнаружены сотни агентов спецслужб Башара Асада. А сколько не было обнаружено?

А потому, Грузия, Казахстан, Армения, Монголия… Любое место куда бегут сейчас россияне находится в зоне повышенного риска. Ведь вместе с ноющей безвольной толпой сейчас в ваши страны проникают агенты российских спецслужб, под видом напуганных и обездоленных беглецов, которых нужно жалеть, а не заподазривать в чём либо.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/17089

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Прокуратура, бюро судмедэкспертизы и эксперты Национальной жандармерии Франции продолжают расследование расстрела рашистами колоны гражданских автомобилей в Харьковской области 25 сентября
Сегодня 07:55    16
Ворог посилено мобілізує українців на ТОТ, а на півдні «мінуснули» 40 окупантів
Сегодня 07:50    38
"Дедушек просто вообще забирают, которым под 60-65 лет" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:46    37
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 3 жовтня 2022 року
Сегодня 07:42    48
Зв’язківця "ЛНР" переховував мешканець селища Чкаловське
Сегодня 07:37    49
10 хороших новин 2 жовтня
Сегодня 07:29    70
Папа римський Франциск звернувся до Путіна і до Зеленського
Сегодня 07:28    68
Оперативна інформація станом на 06.00 03.10.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:19    67
Під час бомбардування Ізюма бомби на місто скидали по 4-6 літаків одночасно
Сегодня 07:11    95
“А всё, что показывают — убиваем мы их, наступаем, сдерживаем — что же это всё, тоже враньё?”
Сегодня 07:02    107
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 