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Слідчі показали наслідки обстрілу Харкова та Черкаських Тишків

Слідчі показали наслідки обстрілу Харкова та Черкаських Тишків

Ввечері 10 червні росіяни обстріляли Харків та селище Черкаські Тишки. В результаті обстрілів постраждали вісім цивільних громадян.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Близько 17:20 військові рф завдали ударів керованими авіабомбами по селищу Черкаські Тишки. В ході обстрілу пошкоджені будинки, сталася пожежа.

О 17:30 росіяни обстріляли Салтівський район Харкова. Зафіксовано влучання в гаражний кооператив. Внаслідок обстрілу постраждав 37-річний чоловік. З вибуховими травмами госпіталізований до лікарні.

Також ворог завдав удару КАБом по Київському району. Пошкоджені приватні будинки. Попередньо, вибухові травми отримали семеро людей. Одного з постраждалих, 75-річного чоловіка, дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

За словами начальника ГУНП в Харківської області Володимира Тимошко, ворог попередньо завдав ударів КАБами по цивільній забудові міста.

«Неподалік в приватному секторі впав боєприпас, який не розірвався. Поліція буде вивозити людей з тих будинків, які теоретично можуть бути пошкоджені в результаті вибуху. Ще один боєприпас влучив у Салтівський район в гаражний кооператив. Триває ліквідація пожежі», – зазначив очільник поліції Харківщини.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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