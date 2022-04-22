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Следующий месяц не только решит ход русско-украинской войны, но и станет решающим для мировой геополитики - NYT

Следующий месяц не только решит ход русско-украинской войны, но и станет решающим для мировой геополитики - NYT

В частности, New York Times пишет, что в Вашингтоне спешат предоставить Украине как можно больше оружия, особенно дальнобойной артиллерии и контрбатарейных радаров, чтобы отразить атаку России на Донбассе.

Если украинские военные остановят продвижение России на Донбассе, Путин встанет перед выбором: привлечь больше ресурса для затянувшейся на годы войны или согласиться на мирные переговоры. Первый вариант может означать общую мобилизацию в России и быть "политически рискованным" для президента России.

Пентагон верит, что при наличии правильного оружия и сохранения высокого морального духа украинских военных армия Украины может не только остановить продвижение России, но и отбросить российских военных обратно.

Используя дальнобойную артиллерию и ударные беспилотники, украинские войска смогут сорвать планы Путина, пишет NYT

Источник: https://t.me/c/1248149892/14845

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