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Слобожанські гвардійці на Харківщині знищили російський пост протидії дронам

Слобожанські гвардійці на Харківщині знищили російський пост протидії дронам

Розрахунок аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади НГУ за допомогою дрона Mavic 3 на Харківському напрямку виявив елементи антидронової апаратури російських окупантів.

Апаратуру було сховано за допомогою маскувальної сітки, повідомляє пресслужба 5-ї Слобожанської бригади НГУ.

«Координати позиції були передані операторам fpv-дронів нашої бригади та було прийняте рішення про нанесення вогневого ураження по виявленому об’єкту загарбників», – розповіли гвардійці.

За допомогою 2-х ударних дронів fpv Слобожанські гвардійці завдавати удару по позиції ворога. Обидва дрони влучили, об’єкт було знищено.

За даними подальших радіоперехватів ворожий пост протидії дронам припинив існування.

Агентство Телевидения Новости

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