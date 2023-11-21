Словаччина припиняє постачання військової допомоги Україні

Парламент Словаччини затвердив уряд прем’єр-міністра Роберта Фіцо, підтримавши програму політики, яка передбачає припинення державної військової допомоги Україні, повільне скорочення дефіциту бюджету та запровадження нового банківського податку.

Про це повідомляє Бабель із посиланням на Reuters.

Фіцо переміг на виборах у вересні 2023 року, і 25 жовтня президент Зузана Чапутова вчетверте призначила його прем’єр-міністром.

Коаліція ухвалила свою політичну програму минулого тижня, і парламент підтримав її, висловивши вотум довіри.

Програма обіцяє спеціальний податок на банківський прибуток та заходи щодо зниження відсоткових ставок за іпотечними кредитами. Спеціальні збори будуть встановлені для надприбутків в інших невказаних секторах.

План також містить передвиборчу обіцянку Фіцо припинити офіційну військову допомогу Словаччини Україні та домагатися припинення військових дій, визнаючи міжнародні кордони України.

Словаччина опиратиметься скасуванню права вето держав-членів Європейського Союзу або переходу до голосування більшістю в більшій кількості сфер.

Опозиція проголосувала проти програми, посилаючись на нападки Фіцо на незалежні ЗМІ та звільнення високопоставлених поліцейських, які розслідували дії членів нової правлячої коаліції щодо хабарництва.

8 листопада уряд Словаччини не схвалив 14-й пакет військової допомоги Україні на €40,3 мільйона. Загалом Словаччина надала Україні 13 пакетів військової допомоги на суму €671 мільйон. Словацький міністр Фіцо повідомив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військової допомоги.За час повномасштабного вторгнення, за минулих урядів, Словаччина передала Україні системи протиповітряної оборони С-300, гелікоптери М-17, винищувачі МіГ-29, самохідні гаубиці Zuzana 2, боєприпаси до РСЗВ «Град», амуніцію та пальне.

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