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СМИ идентифицировали россиян, которые держали Каховскую ГЭС во время подрыва

«Схемы» и «Слідство.Інфо» смогли идентифицировать ряд российских военных 205-й отдельной мотострелковой «казачьей» бригады Сухопутных войск РФ, которые контролировали Каховскую ГЭС в ночь ее подрыва. В частности, известны такие имена:

(https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/28/7408992/)

● 35-летней Арсен Пицхелаури с позывным «Грузин».

● сержант инженерно-саперного батальона 205 ОМСБр Руслан Магомедов.

● 36-летний майор Денис Мищенко.

Согласно полученному документу, командиром 205 бригады указан полковник Роман Титов.

СМИ идентифицировали россиян, которые держали Каховскую ГЭС во время подрыва

СМИ идентифицировали россиян, которые держали Каховскую ГЭС во время подрыва

СМИ идентифицировали россиян, которые держали Каховскую ГЭС во время подрыва

СМИ идентифицировали россиян, которые держали Каховскую ГЭС во время подрыва

СМИ идентифицировали россиян, которые держали Каховскую ГЭС во время подрыва

Джерело: https://t.me/u_now/103108

Новости портала «Весь Харьков»

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