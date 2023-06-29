Сегодня 10:23
Просмотров: 58
СМИ идентифицировали россиян, которые держали Каховскую ГЭС во время подрыва
«Схемы» и «Слідство.Інфо» смогли идентифицировать ряд российских военных 205-й отдельной мотострелковой «казачьей» бригады Сухопутных войск РФ, которые контролировали Каховскую ГЭС в ночь ее подрыва. В частности, известны такие имена:
(https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/28/7408992/)
● 35-летней Арсен Пицхелаури с позывным «Грузин».
● сержант инженерно-саперного батальона 205 ОМСБр Руслан Магомедов.
● 36-летний майор Денис Мищенко.
Согласно полученному документу, командиром 205 бригады указан полковник Роман Титов.
Джерело: https://t.me/u_now/103108