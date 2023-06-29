СМИ идентифицировали россиян, которые держали Каховскую ГЭС во время подрыва

«Схемы» и «Слідство.Інфо» смогли идентифицировать ряд российских военных 205-й отдельной мотострелковой «казачьей» бригады Сухопутных войск РФ, которые контролировали Каховскую ГЭС в ночь ее подрыва. В частности, известны такие имена:

(https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/28/7408992/)

● 35-летней Арсен Пицхелаури с позывным «Грузин».

● сержант инженерно-саперного батальона 205 ОМСБр Руслан Магомедов.

● 36-летний майор Денис Мищенко.

Согласно полученному документу, командиром 205 бригады указан полковник Роман Титов.

Джерело: https://t.me/u_now/103108

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